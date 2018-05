Junge Sportler auf dem Sprung

Mit der höchsten Anzahl an gemeldeten Mannschaften, den meisten Tagessiegen und einem neuen Teilnehmerrekord darf sich Gastgeber TV Reutin über einen rundum gelungenen Wettkampf beim „Turnen im Verein“ des Turnuntergaus Lindau freuen. Auch viele Westallgäuer Mädchen und Buben waren laut Pressebericht vertreten.

Der Wettkampf fand in der Mannschaft statt. Drei bis fünf Turnerinnen und Turner bildeten ein Team, wobei dieses mit Jüngeren aufgefüllt werden durfte. So mischen etwa der TSV Opfenbach und TV Reutin bei den männlichen Turnern traditionell die Mannschaften altersmäßig bunt durcheinander, um mit allen Turnern in einer Altersklasse zusammen gewertet werden zu können. Geturnt wird bei den Buben an den Geräten Sprung, Boden, Barren und Reck. Den Tagessieg bei den Turnern holte sich knapp der TV Reutin mit nur 0,7 Punkten Vorsprung auf den TSV Opfenbach (Jonas Wiedemann, Sebastian Baur, Moritz Straub, Lian Tromba und Felix Lühr).

Der starke Gastgeber TV Reutin musste sich in der mit elf Mannschaften am stärksten besetzten Altersklasse der Schülerinnen A (Jahrgang 2006/07) dem TV Wasserburg mit 0,15 Punkten geschlagen geben. In der zweitstärksten Altersklasse der Schülerinnen B (Jahrgang 2008/09) mit zehn Teams sicherte sich der TV Lindenberg (Natasza Wojeik, Hanna Negele, Romy Frach, Stella Tromba) den Tagessieg, gefolgt vom SV Nonnenhorn und TV Reutin.

Die Mädchen stellten sich an den Geräten Stufenbarren/Reck, Boden, Sprung und Schwebebalken den Kampfgerichten. Hier waren 134 Starterinnen in zwei Durchgängen zu werten.