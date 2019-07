Junge Profis laden zum achten Tettnanger Freundekonzert

Der junge Schlagzeuger Edzard Locher, ehemals Schüler an der Musikschule Tettnang, heute erster Soloschlagzeuger des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden, lädt mit seinen befreundeten Kollegen zu einem Konzert in den Rittersaal im Neuen Schloss Tettnang ein: Am Freitag, 12. Juli, erwartet die Zuhörer ab 19.30 Uhr ein bunter musikalischer Abend mit verschiedenen Ensembles und Werken aller Epochen, heißt es in einer Ankündigung. Die Münchner Sopranistin Katharina Heißenhuber singt Arien von Wolfgang Amadeus Mozart, Julia Ungureanu – Konzertmeisterin des Staatsorchesters Mainz – wird von zwei Marimbas begleitet und Hermann Locher kehrt als Bass zurück auf die Bühne: Im Quartett mit der italienischen Altistin Gianna Lunardi singt er Johannes Brahms‘ innige „Liebeslieder-Walzer“. Die Besucher können sich überdies auf Severin Stitzenberger vom Gewandhausorchester Leipzig, Martin Barth aus der Staatskapelle Berlin, Thomas Varga vom Philharmonischen Orchester Freiburg und Mihaela Despa aus der Oper in Bern freuen. In der Pause sind die Gäste auf ein Getränk und Snacks eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten. Foto: Locher