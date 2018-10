Junge Musiker zeigen ihr „geballtes Potenzial“

Beim diesjährigen oberschwäbischen Jugend-Blasmusikfestival haben die jungen Musiker aus Frickingen-Altheim-Wintersulgen unter der Leitung von Christian Weißenrieder das Publikum begeistert und die Jury überzeugt. Sie erreichten den ersten Platz. Neben dem Pflichtstück „Straight Fit“, spielte die Jugendkapelle „A day at the circus“ und boten passend dazu Einlagen mit Artisten, Dompteuren, Clowns und einer menschlichen Kanonenkugel aus den eigenen Reihen. Sie erhielten ein Preisgeld in Höhe von 800 Euro und können damit ihre Vereinskasse aufbessern.

Zweiter wurde die Jugendkapelle FortisSIGmo aus Sigmaringen unter der Leitung von Susanne Seßler (700 Euro), die sich als Titelverteidiger im vergangenen Jahr den ersten Platz erspielte. Ihr Auftritt stand mit „Santiano“ und „Pirates of the Carribean“ ganz im Zeichen der Seefahrt. Auf Rang drei folgte aus dem Kreisverband Sigmaringen die Jugendkapelle Pfullendorf unter der Leitung von Thomas Stöhr, ebenfalls mit „Santiano“ und „Indian Fire“ (600 Euro). Den vierten Platz teilte sich die Jugendkapelle BEATZ (Blönried, Ebersbach, Aulendorf, Tannhausen und Zollenreute) aus dem Kreisverband Ravensburg mit der Jugendkapelle Baltringen aus dem Kreisverband Biberach (jeweils 500 Euro).

Mehr als 250 junge Blasmusiker in fünf Orchestern und einer bis auf den letzten Platz gefüllten Stadthalle, brachten die Halle fast zum Beben, so dass sich Egon Wohlhüter, Verbandsvorsitzender Kreis Sigmaringen, schon bei der Vorstellungsrunde der einzelnen Gruppen bei Bürgermeister Kugler erkundigte, ob die Halle auch versichert sei.

Organisation geht reihum

Das oberschwäbische Jugend-Blasmusik-Festival fand dieses Jahr am Samstagabend in der Stadthalle Pfullendorf statt. Seit 2004 organisieren die Kreisverbände Biberach, Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen abwechselnd diesen außergewöhnlichen Wettstreit für Jugendblasorchester und schickten jeweils ein Jugendorchester ins Rennen. In diesem Jahr übernahm der Kreisverband Sigmaringen die Organisation.

„Die fünf Orchester messen sich nicht nur in der Perfektion der musikalischen Ausführung der Stücke, sondern auch im Unterhaltungswert, dem sogenannten Show-Faktor und der Kreativität der Jungmusiker“, erklärte der Moderator Wolfgang Wanner, der durch das Programm führte. Besonders der Spaßfaktor darf nicht zu kurz kommen. Die Jugendorchester untermalen ihren musikalischen Vortrag mit kleinen Showeinlagen. Die Teilnehmer werden in der Regel am Tag der Bläserjugend, dem „Kreisjugendmusiktag“ jedes Kreisverbandes, ermittelt. Das Orchester mit den meisten Punkten im Landkreis wird als dessen Vertreter zum Oberschwäbischen Jugend-Blasmusik-Festival geschickt. Mit einem Pflichtstück und einem selbst gewählten Stück aus mehreren Schwierigkeitsstufen stellen sich die fünf Jugendorchester der Jury. Diese besteht aus studierten Musikern sowie erfahrenen Dirigenten und Dozenten. Auch das Publikum hat eine Stimme. Das Publikum wählte über die Eintrittskarten zwei Favoriten. Alle fünf Kapellen überzeugten die Jury und das Publikum. „Bei diesem Festival gibt es keine Sieger und Verlierer, sondern nur Gewinner“, sagte Wohlhüter, als er das Ergebnis bekannt gab. Die Halle tobte und die Fans brachen in Beifallsstürme aus.

Die Begegnung mit anderen Jugendorchestern, wie auch die attraktiven Preisgelder, welche der Jugendarbeit zugute kommen, machen das Festival sehr interessant. Begeistert äußerte sich auch der Verbandsvorsitzende Kreis Ravensburg, Rudolf Hämmerle. „Die Jugendlichen spielen hier alle bereits auf einem technisch sehr hohen Niveau. Es freut mich außerordentlich zu sehen, was hier für ein geballtes Potenzial vorhanden ist“, sagte er.