Junge Männer brechen in Mensa ein

Aalen (an) - Eine Gruppe junger Männer ist am Mittwoch gegen 22.40 Uhr in Mensa der Schillerschule in der Galgenbergschule eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter ein Verkaufsfenster zum Pausenhof auf und entwendeten aus dem Küchenbereich diverse Lebensmittel. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dies und informierte die Polizei. Am Schulgebäude konnten die eintreffenden Polizeibeamten drei Männer feststellen. Diese flüchteten, als sie die Polizei sahen. Den Beamten gelang es nach einer kurzen Verfolgung einen 22-Jährigen vorläufig festzunehmen. Die Ermittlungen dauern an.