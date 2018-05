Junge Golfer aus Bad Waldsee stehen ganz oben

Alle drei Mannschaften des Fürstlichen Golfclubs Oberschwaben in Bad Waldsee haben beim Heimspiel gegen Bad Saulgau, Ravensburg und Sigmaringen gepunktet. Der GC Reischenhof, der ebenfalls in der Gruppe 12 des Jugendmannschaftspokals des Baden-Württembergischen Golfverbands spielt, schickte keine Teilnehmer nach Bad Waldsee.

In der 9-Loch-Wertung spielten die Jugendlichen mit einem Handicap von 54 bis 37 die Bahnen zehn bis 18 auf dem New Course. Die jüngsten Teilnehmer waren acht Jahre jung. Kapitän Erwin Kind trat mit zwölf Spielern, also in Bestbesetzung, an. Raphael Langen (22 Punkte), Elias Eberle (22), Julia Bauer (19), Philipp Schneider (19), Katharina Auge (18) und Raphael Kind (18) gelang es, einen Vorsprung von 33 Punkten herauszuarbeiten. Vier Spieler verbesserten ihr Handicap, Raphael Langen gewann die Einzelwertung und die Bad Waldseer Mannschaft den Tagessieg. Den zweiten Platz in der Mannschaftswertung sicherte sich die Spielgemeinschaft Saulgau/Sigmaringen mit 85 Punkten vor dem Golfclub Ravensburg (19).

In den 18-Loch-Wettbewerben spielten die Jugendlichen mit einem Handicap ab 36 und besser. Hier waren die jüngsten Spieler zehn Jahre alt. In der Team-Netto-Wertung legte Leonard Kiess mit starken 52 Netto-Punkten den Grundstein für den Erfolg. Auch Katharina Albrecht (47) sowie Robin Kind (40), Yannick Naef (39), Linus Moser (39) und Luca Steinhauser (38) steuerten entscheidende Punkte für den Sieg bei. Hier verbesserten gleich sieben FGCO-Spieler ihr Handicap. In der Tabelle führt Bad Waldsee mit 255 Punkten vor Saulgau/Sigmaringen (202) und dem GC Ravensburg (202).

Die Team-Brutto-Wertung gewann ebenfalls die Mannschaft des FGCO, denn die Spitzenspieler der SG Saulgau/Sigmaringen riefen ihr Potenzial auf dem schwierig zu spielenden Old Course in Bad Waldsee nicht ab. Auch hier gehen die Waldseer um Kapitän Peter Kiess mit 52 Punkten Vorsprung in die nächste Runde. Die wichtigen Punkte-Lieferanten waren: Luca Franck (30 Brutto-Punkte), Jonathan Ruschka (25), Alexander Tremmel (25), Luca Steinhauser (25), Axel Bopp (14) und Maximilian Auge (13).