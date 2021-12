Mann überfällt junge Frau an Bushaltestelle

In Bregenz hat ein Mann am Mittwochabend eine junge Frau an einer Bushaltestelle überfallen. Der 32-jährige Tatverdächtige aus Vorarlberg hat die 24-jährige Frau zu Boden gestoßen. Im Anschluss beraubte der Tatverdächtige das Opfer laut Polizei und nahm einen Geldbetrag in Höhe von 450 Euro an sich.

Nach einer eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnte der Tatverdächtige in der Folge von einer Polizeistreife angehalten und festgenommen werden. Ein Teil der Beute konnte beim Tatverdächtigen noch sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.