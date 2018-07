Junge Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Tragisch geendet hat ein Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag gegen 13.25 Uhr auf der L 1232 bei Langenau ereignete. Eine 20-Jährige war mit ihrem VW Polo von Langenau kommend in Richtung Riedheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie am Ende einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Die Feuerwehr Langenau leitete den Verkehr örtlich um. Ab 15.30 Uhr war die Straße wieder frei. Die Ermittlungen der Polizei bezüglich der Unfallursache dauern an.