Junge Forscher werden belohnt

AALEN - Unter dem Motto „Spring“ ist der diesjährige Wettbewerb „Jugend forscht“ in Ostwürttemberg und Staufen gestanden. 40 Teilnehmer von zwölf Schulen aus dem Ostalbkreis haben diese Aufforderung besonders beherzigt und mit ihren Arbeiten in den verschiedenen Fachgebieten den Sprung auf einen vorderen Platz geschafft. Bei einer Feier in der Hauptstelle Aalen der Kreissparkasse ist am Donnerstagabend dieser Einsatz der Jungforscher mit einem Förderpreis der Sparkassenstiftung belohnt worden.

Stiftungsvorsitzender Landrat Klaus Pavel hob vor rund 100 Gästen die Bedeutung der Preisträger für die Zukunft des Ostalbkreises als den Raum der Talente und Patente hervor. Er lobte das große Engagement der Schulen beim Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern. Jeder einzelne der Jungforscher habe mit seiner Teilnahme an „Jugend forscht“ große Ausdauer und ein Faible für wissenschaftliche Themen bewiesen.

Dieter Broksch von der Patenfirma Carl Zeiss äußerte sich kritisch zur Entwicklung von „Jugend forscht“ in der Region. Die Teilnehmerzahl am Regionalwettbewerb Ostwürttemberg sei 2018 gegenüber dem Vorjahr massiv zurückgegangen und auch die Qualität der Arbeiten bereite „etwas Kummer“. Trotzdem habe sich die Firma Zeiss dazu entschlossen, auch 2019 wieder den Wettbewerb auszurichten. Broksch appellierte an Eltern und Lehrer, die Jugendlichen zur Teilnahme an „Jugend forscht“ zu animieren.

Die Leiterin des Regionalwettbewerbs, Sonja Frick, stellte die von der Sparkassenstiftung ausgezeichneten Arbeiten kurz vor und hielt die Laudatio. Zusammen mit Landrat Klaus Pavel und Sparkassendirektor Andreas Götz überreichte sie den Preisträgern eine Urkunde, den Ostalb-Oscar und einen Scheck.

Die Preisträger sind:

Biologie: Teresa Augustin, Felix Kohlmeister und Stefanie Mrozinski (Heidelberger Life Science Lab am Deutschen Krebsforschungszentrum), Florentin Rabold und Veronika Rabold (Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd), Julia Obrebski (Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen);

Arbeitswelt: Diana Heck (Karl-Kessler-Schule Aalen-Wasseralfingen), Paul Klaaßen und Maximilian Broek (Landesgymnasium für Hochbegabte), Luca Lutz (Propsteischule Westhausen), Benedikt Wieser und Jannik Seidenberger (Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen);

Chemie: Teresa Augustin und Jennifer Celine Miess (Landesgymnasium für Hochbegabte), Katerina Severin (Schubart-Gymnasium Aalen), Leon Schöppel, Wendelin Pfeuffer und Marlene Charisius (Härtsfeldschule Neresheim);

Mathematik/Informatik: Heiko Schwab (Landesgymnasium für Hochbegabte); Physik: Tim Palm (Landesgymnasium für Hochbegabte), Merle Unger, Manuel Vaas und Nico Dürrschmidt (Peutinger-Gymnasium Ellwangen);

Technik: Tobias Vogel (Schubart-Gymnasium Aalen), Linus Geiger und Christian Vogel (Karl-Kessler-Schule Aalen-Wasseralfingen), Markus Schwer (Deutschorden-Schule Lauchheim);

Geo- und Raumwissenschaften: Karin Burckhardt, Emily Remensperger und Julia Wagner (Karl-Kessler-Schule Aalen-Wasseralfingen).