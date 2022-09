Jung und Alt unter einem Dach

Wald (sz) - Auf reges Besucherinteresse stieß der Tag der offenen Tür in der Tagespflege Waldhäusle im Mehrgenerationenhaus im Gewerbegebiet Geißwiesen in Wald. Laut Mitteilung der Vinzenz von Paul gGmbH besuchten zahlreiche interessierte Angehörige, Gäste und zukünftige Tagesgäste die Einrichtung und nahmen an Führungen teil.

Die Tagespflege Waldhäusle war im Februar 2020 im Mehrgenerationenhaus eröffnet worden. Die Coronapandemie vereitelte bislang das geplante Konzept einer Begegnungsstätte für Generationen. Dieses Konzept mit gegenseitigen Besuchen von Senioren und Kindergartenkindern unter einem Dach, gemeinsamen Festen und Aktionen nimmt nun mit einem gemeinsamen Erntedankfest im Begegnungsraum des Mehrgenerationenhauses Fahrt auf, berichtet Sarah Kersten, Pflegedienstleitung der Tagespflege Waldhäusle und der neuen Zweigstelle des ambulanten Dienstes Waldhäusle.

In der Tagespflege Waldhäusle können von Montag bis Freitag 15 Tagesgäste betreut werden. Ein Rundgang lädt zum Spazierengehen ein. Im Gemeinschaftsraum richtet sich die große Fensterfront zur Terrasse hinaus mit Blick auf den Spielplatz des Kindergartens. Für die Mittagsruhe steht den Tagesgästen der Ruheraum mit Siesta-Sesseln und einem Pflegebett zur Verfügung.

Im Rahmen des Tages der offenen Tür stellte sich ebenfalls der Ambulante Dienst Waldhäusle vor, der ab 1. Oktober wieder zurück in Wald ist und mit der dortigen Zweigstelle wieder alle drei Versorgungsformen mit ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege in der Gemeinde vorhält.

Karin Baur ist Gesamtleiterin des ambulanten Dienstes und der Tagespflege Waldhäusle. Sie unterstreicht: „Es freut mich ganz besonders, dass das Waldhäusle wieder am Ursprung zurück in Wald ist.“ Am 1. November 2011 hatte der Ambulante Dienst Waldhäusle in Wald mit Sitz in einer betreuten Wohnung im Seniorenzentrum St. Bernhard gestartet. Der ambulante Dienst Waldhäusle zog dann nach Pfullendorf. Aufgrund des regen Zulaufs und um die Versorgungslücke im Bereich Sauldorf und Rast zu schließen, richtet der ambulante Dienst nun in Wald wieder eine Zweigstelle ein. Sobald die Zweigstelle in Wald eine gewisse Größe erreicht hat, wird diese eigenständig geführt.

Von den insgesamt 54 Mitarbeitenden des Ambulanten Dienstes Waldhäusle mit Hauptsitz in Pfullendorf, der von der langjährigen Pflegedienstleiterin Sabrina Kugler und Sonia Heckele geleitet wird, sind zehn Mitarbeitende in der neuen Zweigstelle in Wald tätig. Das Beratungsbüro ist in einer Wohnung im Betreuten Wohnen im Seniorenzentrum St. Bernhard untergebracht.