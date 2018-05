Julius Kraft und der Benedikt Hellmann sind einsame Spitze

Wie jedes Jahr wuselten auch an diesem Jahr wieder zahlreiche Grundschüler durch das Hans-Multscher-Gymansium (HMG). Grund war der Känguru-Mathematikwettbewerb der Berliner Humboldt-Universität. Und dieses Jahr war die Freude besonders groß. Die Leutkircher Grundschule Oberer Graben kann sich über zwei Bundessieger freuen.

Am Känguru-Wettbewerb nahmen im Jahre 1995 erstmals drei Gymnasien aus Berlin teil. In den Folgejahren stieg die Zahl der teilnehmenden Schulen stetig. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb an mehr als 11 250 Schulen durchgeführt und bundesweit nahmen über 900 000 begeisterte Schüler am Känguru-Mathematikwettbewerb teil, davon 154 000 Viertklässler. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Freude der Schüler an der Beschäftigung mit Mathematik zu wecken und die mathematische Bildung an den Schulen zu unterstützen.

Dietmar Krohmer, Mathematiklehrer am HMG, ist immer wieder fasziniert, wie die Schüler an jedem dritten Monat im März nach den 75 Minuten mit rauchenden Köpfen, aber völlig begeistert und fasziniert den Klassenraum verlassen. Was auf der Homepage beschrieben wird, wird den Lehrern in jedem Jahr aufs Neue deutlich: „Das macht richtig Spaß! Und wenn man in der Mathematik etwas gefunden hat, das die Freude am Fach fördert, sollte man keine Mühe scheuen, das zu pflegen und weiterzuentwickeln.“

Immer zwei Jahrgänge wurden zusammengefasst. 22 Dritt- und Viertklässler der Grundschule Oberer Graben haben heuer am Wettbewerb teilgenommen und ihnen überreichte er zusammen mit Raymund Praschak, Rektor der Grundschule, am Montag, den 30. April, eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Besonders freuen durften sich der Viertklässler Julius Kraft und der Drittklässler Benedikt Hellmann. Sie gehören zu den Besten. Von den 154 000 Viertklässlern haben nur 125 alle Punkte erreicht. Julius Kraft gehört dazu. Beide Grundschüler erbrachten eine beeindruckende Leistung und dürfen sich ab sofort Bundessieger nennen. Sie seine so etwas wie der FC Bayern München, war Praschak von der Leistung der Beiden begeistert.