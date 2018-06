Der Deutsche Skiverband hat am vergangenen Wochenende zum ersten Deutschen-Schüler-Cup der Saison geladen. Für die 14- und 15-jährigen Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet ging es am Samstag in Balderschwang auf eine Sprintstrecke von 1200 Metern in der Diagonaltechnik.

Julia Metzler von der SG Niederwangen, die in der S14-Klasse startete, belegte in dem Feld mit 47 Läuferinnen den fünften Platz, gerade mal sechs Sekunden hinter der Siegerin aus Sachsen.

Am Sonntag galt es, die 2,9 Kilometer lange Strecke in der Skatingtechnik zu absolvieren. Erneut zeigte sich Julia Metzler in guter Verfassung und wurde am Ende 15. Der Deutschland-Schüler-Cup war von Oberwiesenthal nach Balderschwang verlegt worden. Die beiden Skiclubs aus Scheidegg und Fischen hatten gemeinsam kurzfristig die Veranstaltung übernommen und boten den jungen Nachwuchssportler im Deutschen Skiverband optimal Bedingungen. Die SGN Langlaufjugend hofft nun endlich auf Schnee in heimischer Region.