Die Bad Saulgauer Schwimmerin Julia Kabus, die für den PSC Berlin startet, hat zum Abschluss ihrer Auftritte bei den Paralympischen Spielen noch an zwei Wettbewerben teilgenommen. Über 100 Meter Schmetterling belegte die 21-Jährige in 1:26,25 Minuten den 14. Platz, über 200 Meter Lagen landete sie in 3:22,28 Mimuten auf Rang zwölf. Beide Wettbewerbe gewann die US-Amerikanerin Jessica Long.