Julia Gralki sichert sich Platz drei

Bei der 25. Ausgabe des Jannersee-Triathlon bei Bregenz sind unter den 370 Teilnehmern auch Sportler aus Wangen gewesen. Am Start waren Triathleten vom LTC Wangen und von der SG Niederwangen. Am erfolgreichsten war Julia Gralki, die Dritte bei den Frauen wurde.

Im Hauptrennen über 400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen sorgte Julia Gralki (LTC) für eine Überraschung. Nach dem Schwimmen und dem Radfahren war sie noch Sechste, mit der zweitschnellsten Laufzeit schob sie sich noch auf den dritten Rang (50:05 Minuten) hinter Langdistanz-Profiathletin Bianca Steurer und Kaderathletin Sarah Hämmerle nach vorne. „Ich hatte beim Laufen sehr gute Beine und konnte schon auf den ersten beiden Kilometern aufs Podium laufen“, freute sich die Wangenerin. Vera Gloger (SGN) erreichte in 56:01 Minuten den 15. Gesamtrang von 59 Frauen und war Dritte in der Altersklasse WII.

Schnellster Wangener war Bernd Ohlinger (SGN, 51:55) als 40. in der Gesamtwertung und Elfter in der MII. Eine Minute dahinter lief sein Vereinskollege Alfred Kohler ins Ziel, der sich trotz einer Verletzung noch als 50. (18. in der MII) in der vorderen Hälfte des Männerfelds platzierte. Bertram Stolberg (SGN, 54:27) mischte nach mehrjähriger Triathlonpause wieder im Renngeschehen mit und wurde 61. in der Gesamtwertung und 31. in der MI.

Birgit Sorg belegte einen Platz im Mittelfeld der Frauen (1:01 Stunden, 33. Gesamt, Achte in der WII). Eineinhalb Minuten dahinter belegte Maja Stannius (LTC) den 38. Platz in der Gesamtwertung (20.W I). Für Katharina Trevisan kam bei ihrem ersten Triathlon nach 1:06 Stunden als 51. ins Ziel. In der WII wurde sie Zehnte.

In den Schülerrennen stellten sich vier Nachwuchsathleten des LTC Wangen der Konkurrenz aus Österreich und der Schweiz. Zudem wurden die Vorarlberger Landesmeisterschaften ausgetragen. Bei den älteren Schülern (11-15 Jahre) über 150 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen wurde Maja Gralki (19:25 Minuten) Zweite hinter einer österreichischen Kaderathletin. Für Alena Kersten (Zweite Schülerinnen C, 23:58) und Ronja Kohler (Vierte, 25:34) war es aufgrund der untypisch langen Laufstrecke der bislang längste Triathlon der Saison. Im kürzeren Rennen (25 Meter/1000 Meter/200 Meter) der Sechs- und Siebenjährigen wurde Denny Kohler (9:21 Minuten) Fünfter.