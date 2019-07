Julia Gralki holt Gold bei deutscher Meisterschaft

Bei den deutschen Triathlon-Meisterschaften im sächsischen Grimma ist die deutsche Nachwuchselite mit mehr als 300 Startern vertreten gewesen. Joris Steinhauser, Maja und Julia Gralki vom LTC Wangen waren mit am Start. Die beiden Schwestern sorgten für die Höhepunkte aus Sicht des LTC.

Nach ihrem dritten Rang beim Deutschland Cup in Jena vor zwei Wochen ging Maja Gralki mit Selbstvertrauen in ihr Rennen über 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Das Schwimmen in der Mulde absolvierte sie mit Bravour und wechselte als siebtes Mädchen auf das Rad. Gralki befand sich in einer vierköpfigen Radgruppe, die allerdings nicht gut zusammenarbeitete, sodass nach der Hälfte der Radstrecke die Verfolgerinnen aufholten und sich eine Gruppe mit zwölf Fahrerinnen bildete. Auf dem 2,5 Kilometer langen Laufkurs in der Innenstadt wurde somit in einem engen Feld um die Endplatzierungen gekämpft. Ihre persönlich beste Disziplin beflügelte die 14-jährige Wangenerin und sie absolvierte die Strecke in einer Spitzenzeit von 9:06 Minuten. Damit lief sie als Sechste der B-Jugend ins Ziel und war überglücklich: „Zu Beginn der Saison hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so deutlich im Bereich der deutschen Spitze platzieren kann.“

Nominierung für die Staffel

Maja Gralki war die schnellste Baden-Württembergerin, weshalb sie vom Landestrainer für den Staffelwettkampf Team Mixed nominiert wurde. Hier wurde sie mit ihrem Team Baden-Württemberg II, das aus zwei Mädchen und zwei Jungs der B-Jugend bestand, 16. von 24 Mannschaften. Baden-Württemberg I wurde mit der Jugend A deutscher Meister.

Ihre Schwester Julia Gralki ging mit gemischten Gefühlen an den Start der deutschen Meisterschaft. Sie wusste, dass sie in der ersten Disziplin das Nachsehen haben würde. Davon ließ sich die 19-Jährige jedoch nicht beirren. Auf dem Rad befand sich Julia Gralki in der vierten Radgruppe, die sie oft anführte. „Eigentlich war mir das Tempo zu langsam, aber absetzen konnte ich mich leider auch nicht, da die nächste Gruppe zu weit weg war“, sagte Gralki. Auf der fünf Kilometer langen Laufstrecke startete sie dann eine furiose Aufholjagd. In 17:11 Minuten war sie im Ziel. Als drittschnellste baden-württembergische Athletin der A-Jugend und der Juniorinnen kam sie nach 1:02,54 Stunden ins Ziel und wurde Elfte in der Gesamtwertung der Juniorinnen – und das, obwohl die Wangenerin keinen Kaderstatus hat. In der Mannschaftswertung holte sich Julia Gralki mit Katharina Möller und Jule Sauer den deutschen Meistertitel bei den Juniorinnen.

Als 30. kam Joris Steinhauser in der B-Jugend aus dem Wasser und arbeitete sich mit der fünftschnellsten Radzeit nach vorne. Wegen Atemproblemen musste er den Lauf dann aber vorzeitig beenden.