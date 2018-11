Jule Malischake meets Stephan Bormann

Jule Malischake und Stephan Bormann geben am Freitag, 30. November, ein Konzert im Gitarrenladen in Weingarten. Einlass ist ab 19 Uhr. Wie die Veranstalter mitteilen, versteht es Jule Malischke das Publikum binnen Sekunden in ihren Bann zu ziehen. Im weitesten Sinne lässt sich ihre Musik dem Singer/Songwriter-Genre zuordnen. Ihre zumeist eigenen Songs präsentiert sie mit großer Leidenschaft, heißt es in der Ankündigung. Die Texte handeln von persönlichen Begegnungen, Glück, Enttäuschungen, Sehnsüchten und spiegeln das Erlebte einer jungen Frau wider. Ihr Instrument zupft, schlägt und traktiert sie, sodass ein unverbraucht frischer Gesamtsound entstehe. Malischke absolviert derzeit ihr Masterstudium für akustische Gitarre bei Thomas Fellow an der Musikhochschule Carl Maria von Weber in Dresden. Laut Konzertankündigung ist Professor Stephan Bormann in Oberschwaben längst mehr als ein Geheimtipp. Er sei ein wunderbarer Musiker und unglaublich vielseitig. Konzertkarten gibt es im Vorverkauf im Gitarrenladen und kosten zwölf Euro. Foto: Veranstalter