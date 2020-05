JUGi vertritt Kapitän gla1ve bei CS:GO-Team Astralis

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein blutender Hund hat in einem Wald in Schopfheim (Kreis Lörrach) zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Zeuge habe der Polizei gemeldet, dass er zunächst ein Auto und später das Blut entdeckt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Vorfall am Montagabend wurde jedoch schnell aufgelöst, als sich eine Frau bei den Beamten meldete: Ihr Vierbeiner hatte sich beim Spaziergang an einem Ast verletzt, woraufhin ihr Mann sie und das Tier mit dem Auto abholte und zu einem Tierarzt brachte.