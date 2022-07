Jugendteams sind beim Rutenfest unterwegs

Ravensburg (sz) - Auch in diesem Jahr sind am Rutenfreitag, am Samstag und Rutenmontag jeweils von 18 bis 21 Uhr zwei sogenannte Jugendteams am Rande des Festgeländes unterwegs. Die Rutenfest-Jugendteams bestehen laut Mitteilung der Stadt jeweils aus drei pädagogischen Mitarbeitern der Abteilung Jugend des Amtes für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Ravensburg.

Das Angebot richtet sich speziell an minderjährige Jugendliche mit dem Ziel, Kontakt und Hilfe anzubieten. Dies beinhaltet unter anderem auch die Thematisierung des Alkoholkonsums. Dabei sind die Teams weder Eingreifteams, noch haben sie einen polizeilichen Auftrag, Sonderrechte oder Überwachungsfunktionen. So sei es möglich, dass sich Jugendliche vertrauensvoll an sie wenden könnten, wenn Hilfe gewünscht oder erforderlich ist. Als Stützpunkt dient das Jugendhaus in der Möttelinstraße. Hier gibt es die Möglichkeit, mit Jugendlichen in Ruhe ins Gespräch zu kommen. Die Teams stehen auf ihren Runden in Kontakt mit weiteren Hilfsdiensten. Sie sind an einheitlichen und entsprechend beschrifteten T-Shirts zu erkennen.