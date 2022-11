Jugendstudie zeigt eine Generation im „Dauerkrisenmodus“

Krieg, Inflation, Corona, Klimawandel: Die junge Generation ist im Krisenmodus. Jeder Vierte ist unzufrieden mit seiner Lebenssituation. Neben Geldsorgen belastet junge Menschen auch der erlittene Kontrollverlust in der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine. Die vielen Krisen sorgen bei ihnen für Ohnmachtsgefühle und Zukunftsangst.

Das belegt die Trendstudie „Jugend in Deutschland – Winter 2022/23“ mit dem Titel „Die Wohlstandsjahre sind vorbei: Psyche, Finanzen, Verzicht“ von den Jugendforschern Simon Schnetzer und Prof. Dr. Klaus Hurrelmann.

Dabei handelt es sich um die mittlerweile 5. Ausgabe der Studie, die Initiator Simon Schnetzer gemeinsam mit Klaus Hurrelmann halbjährlich neu erhebt. Befragt wurden 1027 Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren. Die Ergebnisse dieser Befragung, die zwischen dem 4. und 21. Oktober 2022 erfolgte, zeichnen ein eher düsteres Bild.

Der Krieg überschattet alles

Am meisten Sorge bereitet jungen Menschen derzeit die Inflation, sagt Simon Schnetzer: Rund zwei Drittel der Befragten sorgen sich darum. Direkt darauf folge im Sorgen-Ranking der Krieg in Europa.

Dieser „überlagert im Moment andere Krisen und steht im Zentrum der Sorgen, die junge Leute haben“, berichtet Mit-Autor Klaus Hurrelmann. Dabei falle aber auf, dass besonders die wirtschaftlichen Umstände Sorge bereiten: Die Angst vor dem Krieg sei unter den Jugendlichen zurückgegangen, vorherrschend sei allerdings die Angst vor höheren Preise durch die Inflation, sagt er.

Die Sorge vor der Inflation führe Simon Schnetzer zufolge auch dazu, dass Jugendliche sich einschränken: Sie reduzieren ihren Energieverbrauch, kaufen reduzierte Ware und häufig bei Discountern ein.

An dritter Stelle der größten Sorgen unter jungen Menschen stehe der Klimawandel. Das ist jedoch weniger ein Zeichen dafür, dass die Angst vor dem Klimawandel abnimmt, „sondern dass es Sorgen gibt, die sich darüber gelegt haben“, sagt Simon Schnetzer. Frauen würden diese Sorgen noch stärker spüren als Männer. Die Sorge vor dem Klimawandel beschäftige hingegen vor allem Schülerinnen und Schüler.

Weniger Wohlstand als die Eltern

Doch damit nicht genug: Die Inflation bringt eine neue Art von Geldsorgen hervor, berichtet Simon Schnetzer. Bei allen Krisen, die es ohnehin bereits gebe, beeinflusse die Inflation Jugendliche in ihrem täglichen Leben: Die Bereiche Nahrung, Strom und Gas, Mobilität und Freizeit würden von den gestiegenen Preisen besonders beeinträchtigt werden.

Ein Drittel der Befragten gibt Simon Schnetzer zufolge an, auf viele Dinge verzichten zu müssen. „Den Wohlstand, den ihre Eltern hatten, werden sie sich so nicht mehr leisten können – sie müssen sich einschränken“, sagt der Jugendforscher. Zugenommen habe außerdem die Sorge vor weiteren Konflikten zwischen den Generationen.

Neben den Krisen, die Jugendliche besorgen, fällt noch etwas anderes auf, sagt Klaus Hurrelmann: Mit 41 Prozent geben „erschreckend viele“ der Befragten an, Stress zu verspüren. „Besorgniserregend“ seien auch die um drei Prozent gestiegenen Werte bei „Hilflosigkeit“ und „Suizidgedanken“: „Die Belastungen haben sich so festgesetzt, dass es an die Psyche der Menschen geht“, berichtet Klaus Hurrelmann. Deshalb sei es erforderlich, dass Jugendliche mehr Hilfe im therapeutischen Bereich erhalten.

Insgesamt ist die junge Generation zum ersten Mal überwiegend pessimistisch eingestellt, sagt der Jugendforscher. Ein Viertel der Befragten sei unzufrieden mit ihrer Lebenssituation. Klaus Hurrelmann bezeichnet dies als „Zeitenwende“, „weil sich die psychische Anspannungssituation zum ersten Mal so deutlich mit einer finanziellen Anspannungssituation überlagert“.

Dazu käme der Kontrollverlust während der Corona-Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine. Der Jugendforscher rechnet damit, dass die Lage in zwei Jahren bereits noch angespannter sein könnte - die junge Generation stehe im Dauerkrisenmodus.