Am Freitag, 12. Juli, findet in der neuen Mehrzweckhalle in Rottweil-Göllsdorf der Jugendstaffeltag des Fußballbezirks Schwarzwald statt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Eine umfangreiche Tagesordnung hat Bezirksjugendleiterin Monika Alt (Rottweil) vorbereitet. Neben Informationen der Bezirksjugendleiterin zur abgelaufenen Saison gibt es auch Informationen des Bezirksausschusses aus den einzelnen Gremien, wie Talentförderung, Bildung und Qualifizierung, Mädchenfußball, Spielbetrieb auf dem Feld und in der Halle und auch zum Kinderfußball (F-Junioren und Bambini). Es finden auch die Neuwahlen der Staffelleiter und Kassenprüfer statt.

Nach einer Pause geht es dann weiter mit Infos zum neuen Jugendspielsystem des württembergischen Fußballverbandes (WFV), Änderungen im Regelwerk bei der Jugend, Verleihung des Fair-Play-Preises 2018/19 und Ehrungen. Zudem besteht für die Vereinsvertreter die Möglichkeit, Fragen, Anregungen und Wünsche an den Bezirksausschuss heranzutragen.