Wie funktioniert Jugendschutz trotz Cannabis-Freigabe?

Die Atmosphäre war dem ambitionierten politischen Ziel angemessen. Ins Allianz-Forum, gegenüber vom Brandenburger Tor im Zentrum der Hauptstadt, hatte das Bundesgesundheitsministerium zur letzten und einzig öffentlichen Expertenanhörung zur geplanten Legalisierung von Cannabis eingeladen.

„Für viele ein langersehnter Schritt“, sagte Minister Karl Lauterbach. Er selbst sei lange gegen die Legalisierung gewesen, aber es gebe immer mehr Verunreinigungen und Süchtige. Eine Ausweitung des Konsums müsse man allerdings nicht befürchten, versprach der SPD-Politiker, denn es gelte die Prämisse: „Safety First“.

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Burkard Blienert (SPD) formulierte die Ziele der Legalisierung: „Wir wollen die Qualität sichern und den Gesundheits- und Jugendschutz fördern.“ Um dies zu gewährleisten, sollten zahlreiche internationale Experten ihre Erfahrungen mit der Cannabis-Legalisierung teilen.

Legalisierung führt zu höherem Konsum bei Erwachsenen

Angela Me, Leiterin der Analyseabteilung beim Büro für Drogenbekämpfung der Vereinten Nationen, fasste den Stand der internationalen Forschung so zusammen: „Die Legalisierung führt zu einem höheren Konsum bei Erwachsenen, aber kaum bei Heranwachsenden.“ Insgesamt gebe es auch nicht spürbar mehr Konsumenten oder mehr berauschte Autofahrer.

In Colorado, dem ersten US-Bundesstaat, in dem Cannabis legal wurde, kann das Rauschmittel in 3000 lizensierten Geschäften gekauft werden. Den Gesundheits- und Jugendschutz, erklärte Dominique Mendiola, leitende Direktorin der Abteilung für die Regulierung von Marihuana, stelle man über ein ausgefeiltes Tracking-System sicher, mit dem die Herstellung jedes Produkts nachverfolgt werden kann.

Ein weiterer wichtiger Faktor sei die sehr strikte Kameraüberwachung jedes Shops und der Einsatz jugendlicher Testkäufer, verbunden mit hohen Kosten bis zum Entzug der Lizenz, falls der Jugendschutz nicht eingehalten werde.

Legalisierung längst überfällig

Was kann Deutschland aus diesen Erfahrungen lernen? Gabriele Sauermann von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen findet die Legalisierung „längst überfällig“.

Der Konsum müsse „raus aus der Schmuddelecke“. Entscheidend sei, so Sauermann, „ein vollständiges Werbeverbot, davon versprechen wir uns sehr viel“. Unterstützung für diese Forderung findet sie beim Deutschen Hanfverband, der ein Werbeverbot mit nur wenigen Ausnahmen begrüßen würde.

Die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, Maja Wegener, forderte, dass Cannabis nicht in Form von lebensmittelähnlichen Produkten verkauft werden dürfe.

Außerdem sprach sie sich klar gegen einen möglichen Online-Handel aus. Das wird einer der Streitpunkte sein, den der Drogenbeauftragte Blienert noch lösen muss, bevor er gegen Ende des Jahres den Referentenentwurf für das Legalisierungsgesetz vorlegen soll. Diesen Zeitplan hat ihm Minister Lauterbach mit auf den Weg gegeben.