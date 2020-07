Jugendmusikschule hat freie Plätze für die Jüngsten

Die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) bietet im kommenden Schuljahr wieder Kurse in der „Zwergenmusik“, der „musikalischen Früherziehung“ und der „musikalischen Grundausbildung“ an. Dies sind laut Pressemitteilung Kurse für die Allerkleinsten von ein bis drei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, für Kinder ab drei Jahren, sowie zweijährige und einjährige Kurse für Kinder ab vier Jahren beziehungsweise der zweiten Klasse. Die neuen Kurse starten im September.

Der Unterricht werde in Gruppen zu sieben bis zehn Schülern erteilt. Diese Anzahl ermögliche eine Förderung des gemeinsamen Musizierens und lasse gleichzeitig Raum, auf jedes Kind individuell einzugehen.