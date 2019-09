Jugendlicher stürzt nach Mountainbike-Trick

Weingarten (sz) - Leichte Kopfverletzungen hat ein Jugendlicher am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf dem Flow Trail in Nessenreben erlitten. Der 14-Jährige übte mit seinem Mountainbike an einem sogenannten „Kicker“ das Springen, teilte die Polizei mit. Nachdem ihm ein Sprung mehrfach geglückt war, stürzte er bei einem weiteren Übungssprung plötzlich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Weingarten geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

