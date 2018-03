Mit einer geprellten Oberlippe und einem abgebrochenen Schneidezahn ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Alter von 17 und 21 Jahren in Liebenau zu Ende gegangen, teilt die Polizei mit. Nachdem die beiden wegen einer Nichtigkeit zunächst verbal in Streit geraten waren, schlug der Jugendliche seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige begab sich anschließend selbstständig zur Behandlung ins Krankenhaus.