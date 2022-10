Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmittag gegen 15 Uhr auf der Mühlstraße gekommen. Ein 15-Jähriger fuhr mit einem Motorroller den Paul-Schmid-Weg entlang und wollte nach Mitteilung der Polizei in die Mühlstraße abbiegen. Dort kollidierte er mit dem Ford einer 82-Jährigen auf Höhe der Beifahrertür.Beide Personen blieben unverletzt. Die hintere Beifahrertür weist einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro auf.