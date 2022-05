Jugendlicher beschmiert Streifenwagen

Weingarten (sz) - Während eine Streifenwagenbesatzung am Samstag gegen 23.30 Uhr wegen Streitigkeiten in der Abt-Hyller-Straße im Einsatz war, schmierte ein 17-Jähriger mit einem wasserfesten Filzstift eine Zahlenkombination auf die Motorhaube des Streifenwagens. Ein Zeuge beobachtete die Tat, hielt den Täter fest und verständigte die Beamten. Diese brachten den alkoholisierten Jugendlichen nach Hause und zeigten ihn wegen Sachbeschädigung an. Der Sachschaden an dem Polizeifahrzeug wird auf mehrere hundert Euro beziffert.