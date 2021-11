Jugendlichen versuchen Geld zu erpressen

Nach einer Auseinandersetzung am Montag gegen 13 Uhr vor einem Einkaufsgeschäft in der Hauptstraße in Friedrichshafen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts einer versuchten räuberischen Erpressung.

Ein 16-Jähriger soll von seinem 15-jährigen Opfer Geld gefordert haben. Nachdem dieses der Forderung nicht nachkam, habe der 16-Jährige seinem Gegenüber eine glühende Zigarette bedrohlich entgegengehalten und ihm dann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als sich der 15-Jährige zur Wehr setzte und den Angreifer wegschubste, kam ein 14-jähriger Komplize hinzu, der das Opfer ebenfalls mit Schlägen attackiert haben soll.

Das Duo ergriff die Flucht und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.