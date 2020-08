Jugendliche werfen auf Wangener Straße mit Flaschen

Wangen (sz) - Zwei Jugendliche haben am späten Dienstagabend in der Franz-Walchner-Straße in Wangen mit Flaschen um sich geschmissen. Laut Polizeibericht holte sich das Duo die Gegenstände aus einem Container und warfen die Flaschen auf die Straße und gegen ein Wohnhaus. In Gegenwart der Eltern gab es vonseiten der Polizei eine klare Ansage. Ein Schaden entstand nicht. Die beiden Jungs wurden außerdem angehalten, die Scherben zu entfernen und sich bei der Hausbesitzerin zu entschuldigen.