Jugendliche suchen Kilometer-Sponsoren

Auf die Suche nach Unterstützern gehen in den kommenden Tagen in und um Bad Wurzach zahlreiche Jugendliche. Diese Real- und Werkrealschüler sowie Gymnasiasten nehmen am 22. Juni am Sponsorenlauf der Bad Wurzacher Schulen teil.

Jugendliche der 7. und 8. Klassen dieser Schulen werden unter dem Motto „Schulen laufen für Schulen“ für drei Bildungsprojekte laufen. Die Erlöse gehen in diesem Jahr an den Multikulturverein Völkerverständigung für ein Waisenhaus in Douala (Kamerun), an den Verein ProViKuBu für ein Kinderheim in Indonesien und an ein Projekt der Indien-Kinderhilfe Oberschwaben, das in der Region Agra in Indien Kindern den Schulbesuch ermöglicht.

Im Vorfeld des Laufes werden nun die Schülerinnen und Schüler über die Spendenziele informiert. Unter anderen berichtete Tobias Amelung vom Multikulturverein Siebtklässlern der Realschule über das Waisenhaus in Douala. Dieses werde von Nana Welaje David privat betrieben, berichtete der Lehrer. Zurzeit wohnen dort 20 Kinder in zwei Häusern. „Jedes Kind hat sein eigenes Bett mit einem Moskitonetz. Das ist in diesem Land schon etwas Besonderes.“ Mehr Mädchen und Jungen hätten dort noch Platz, aber dafür fehle es David an Geld. „Schon 300 Euro reichen, um diese Kinder zwei bis drei Monate lang zu versorgen“, erzählte Amelung.

Dem Multikulturverein kam bereits Geld aus dem Sponsorenlauf vor zwei Jahren zugute. Damit wurde eine Grundschule in Kenia unterstützt. Wie genau, auch das erzählte Amelung den Realschülern.

Am 22. Juni werden die Jugendlichen, erwartet werden etwa 400, vom Kurhaus aus laufend oder per Rad auf festgelegten Runden möglichst viele Kilometer zurücklegen. In den kommenden Tagen sucht sich nun jeder einen Sponsor, der für jeden zurückgelegten Kilometer seines Schützlings einen gewissen Geldbetrag spendet.

Die gesamte Spendensumme wird dann auf die drei Vereine aufgeteilt. „Als Sponsoren kommen Eltern, Verwandte, Nachbarn, Bekannte, Geschäfte, Firmen und alle, die das Projekt unterstützen wollen, in Frage. Ab Spenden von zehn Euro können die Sponsoren auch Spendenbescheinigungen bekommen“, sagt dazu der stellvertretende Realschulleiter Martin Aigner. „Wichtig war uns bei der Auswahl der begünstigten Vereine, dass unsere Spendengelder direkt in Hilfsprojekte fließen und diese auch etwas mit Kindern zu tun haben.“

Die Jugendlichen der drei Bad Wurzacher Schulen gehen dabei stets mit großem Ehrgeiz zur Sache. In den vergangenen Jahren kamen jeweils fünfstellige Summen für den guten Zweck zusammen.

Damit dies auch in diesem Jahr wieder der Fall sein kann, hoffen die Werkrealschüler, Realschüler und Gymnasiasten nun auf viele spendenfreudige Unterstützer.