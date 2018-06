Jugendliche springen von Eisenbahnbrücke in den Main

Drei Buben sind von einer Eisenbahnbrücke in den Main gesprungen und haben damit eine halbstündige Sperrung der Bahnstrecke verursacht. Ein Lokführer hatte sie im Bereich der Brücke im unterfränkischen Miltenberg gesehen und gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten rückten aus und entdeckten zwei 14-Jährige und einen 13-Jährigen. Das Trio gab an, von der Brücke ins Wasser gesprungen zu sein. Die Buben blieben unverletzt, ihnen droht wegen des Zwischenfalls am Mittwochnachmittag nun ein Bußgeld. Die Bundespolizei warnte, der Aufenthalt im Bereich der Gleise könne lebensgefährlich sein.