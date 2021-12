Jugendliche schlagen in Manzeller Einkaufszentrum auf Ladendetektiv ein

Friedrichshafen (sz) - Die Polizei Friedrichshafen hat gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren strafrechtliche Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die Jugendlichen wollten laut Polizeibericht am Montagmittag in einem Einkaufszentrum in Manzell Zigaretten stehlen und gingen im Anschluss auf einen Angestellten des Marktes los.

Der Jüngere der beiden steckte das Diebesgut in seine Jacke und wurde dabei offenbar von seinem Begleiter gedeckt. Als ein aufmerksamer Ladendetektiv die Jugendlichen nach der Kasse auf die nicht bezahlte Ware ansprach, versuchten beide die Flucht zu ergreifen und stießen den 48-Jährigen dabei zur Seite. Der 16-Jährige soll bei seiner Ergreifung um sich geschlagen und seinen Komplizen zur Hilfe gerufen haben. In der Folge habe sich dieser auf den Ladendetektiv gestürzt und ihm mehrfach gegen den Kopf geschlagen.

Trotz des Angriffs und der Gegenwehr gelang es dem Marktangestellten, die Jugendlichen bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten festzuhalten. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen das Duo ein.