Jugendliche rollen im Einkaufswagen das Parkdeck am Lindaupark hinunter

Zwei Jugendliche sind am Donnerstagabend mit einem Einkaufswagen das Parkdeck am Lindaupark hinunter gefahren. Dabei sind sie so heftig gegen die Schranke der Auffahrt gestoßen, dass sie verbogen wurde.

Die ganze Aktion wurde wohl durch weitere Jugendliche gefilmt, teilt die Polizei mit. Nachdem die Fahrt beendet war, zogen alle Jugendlichen weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an der Parkschranke wird aktuell auf circa 500 Euro geschätzt. Laut den Angaben eines Mitarbeiters des Lindauparks wurden die Verursacher wohl bei ihrer Tat beobachtet.