Jugendliche pflegen Tipi-Freundschaften

Lindau - Luis hat richtig gute Laune. Schon seit dem Aufstehen freut sich der 19-Jährige auf einen Spaziergang mit der gleichaltrigen Xenia. Die beiden kennen sich bereits durch die Tipi-Time. Das ist ein inklusiver Treff der Jungen Kirche „luv“ und der Stiftung Liebenau Lindau für junge Menschen mit und ohne Behinderung. In Corona-Zeiten sind solche Treffen jedoch nicht möglich. Stattdessen ist eine neue Idee entstanden, wie Inklusion trotz der Kontaktbeschränkungen wenigstens ein Stück weit ermöglicht werden kann: Die Jugendlichen bilden Tandems und pflegen Freundschaften über Briefe, Whatsapp-Chats, Spaziergänge oder gemeinsames Frühstücken.

„Ich vermisse die Tipi-Time“, sagt Xenia. Sie arbeitet schon seit einigen Jahren ehrenamtlich bei „luv“ und den inklusiven Treffs mit. Geprägt hat diesen Namen das Tipi neben der Aeschacher Christuskirche: Jahrelang war dieses etwa vier Meter hohe Zelt der Dreh- und Angelpunkt evangelischer Jugendarbeit in Lindau gewesen – und eben auch der inklusiven Treffs. Derzeit wird dort das neue evangelische Zentrum „kiez“ gebaut, in dem auch „luv“ eigene Räume bekommen wird. Wenngleich das Tipi während der Bauzeit eingelagert ist, so ist die Bezeichnung Tipi-Time für die inklusiven Treffs doch erhalten geblieben. „Ich genieße es, mit anderen Leuten zusammenzukommen, einen Einblick in ihr Leben zu erhalten und gemeinsam tolle Sachen zu erleben. Jedes Mal herrscht gute Laune und eine tolle Stimmung“, erzählt Xenia über diese inklusiven Treffs. „Ich habe dabei auch viel Zwischenmenschliches und Soziales gelernt.“

Vor Corona war Tipi-Time etwa sechs bis sieben Mal im Jahr angesagt. Einmal im Jahr gab es zusätzlich eine Tipi-Freizeit, bei der Jugendliche mit und ohne Handicap mehrere Tage miteinander erlebten. Bereits in diesen Freizeiten wurden auch Tandems gebildet: Jedem Teilnehmer war ein ehrenamtlich tätiger Jugendlicher zur Seite gestellt, der ihn einen Tag lang oder je nach Neigung auch während der gesamten Freizeit begleitet – nicht im Sinne eines Sich-Kümmerns, sondern auf Augenhöhe. „Es geht darum, Zeit miteinander zu verbringen, Beziehungen aufzubauen und voneinander zu lernen“, erklärt Jugendkirchenpfarrerin Johannetta Cornell. Sie ist überzeugt: „Das sind Beziehungen, die in die Tiefe gehen.“ Die Junge Kirche „luv“ kooperiert dabei mit der Stiftung Liebenau, die in ihrem Projekt „Inklusion am See“ Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche schafft – mit Unterstützung der Aktion Mensch.

Die Corona-Pandemie verhindert derzeit jedoch diese Art von Inklusion. Zwar gab es stattdessen ein paar Mal Tipi-Time-Treffen auf einer digitalen Plattform. Aber das ist nicht annähernd dasselbe. „Gerade bei der Tipi-Time kommunizieren wir nicht nur über die Sprache, sondern auch durch gemeinsames Spielen, Musik, Andachten und andere Aktivitäten“, berichtet Johannetta Cornell. „Deshalb haben wir überlegt, wie wir trotzdem in Kontakt bleiben können.“ So sei die Idee entstanden, das Tandem-Prinzip der Tipi-Freizeit gezielt zu Tipi-Freundschaften auszubauen. Denn Treffen zu zweit sind ja trotz der Kontaktbeschränkungen erlaubt.

14 Tipi-Freundschaften zwischen jungen Menschen mit und ohne Handicap haben sich inzwischen entwickelt. Meistens handelt es sich um Tandems, manchmal auch um ein Trio wie zum Beispiel bei Helene, Cleo und Rosa. Die drei haben eine Whatsapp-Gruppe erstellt, schreiben sich, telefonieren ab und zu miteinander und tauschen sich über ihre Alltagserlebnisse aus. „Mir gefällt das sehr gut. Wir lachen gerne und manchmal singen wir uns sogar etwas vor“, erzählt Cleo. „Für mich ist das eine ganz neue Erfahrung“, bestätigt Helene. „Wir kannten uns bisher nur vom Sehen, und jetzt lernen wir uns richtig kennen.“

Allen Tandems bleibt es selbst überlassen, wie sie ihre Freundschaften pflegen. Die Tipi-Time-Leiterinnen achten aber darauf, dass die Zweier-Teams zueinander passen. Sebastian und Abdul zum Beispiel haben ein gemeinsames Hobby: Beide spielen sehr gerne Gitarre. Vor kurzem haben sie sich zu einem gemeinsamen Frühstück in Abduls Familie getroffen. Das war für sie ein besonderes Erlebnis in diesen Zeiten der Kontaktbeschränkungen. Jugendkirchenpfarrerin Johannetta Cornell wiederum hat ihren Tipi-Tandem-Partner mal beim Einkaufen begleitet und ihm die „kiez“-Baustelle neben der Christuskirche gezeigt. „Das signalisiert ihm, dass er uns weiterhin wichtig und willkommen ist, auch wenn es zurzeit keine Tipi-Treffen geben kann“, erklärt sie. Ramona Kurkowski von den Ambulanten Diensten der Stiftung Liebenau in Lindau pflegt sogar zwei Tipi–Freundschaften – zum Beispiel mit Briefen, gemalten Mandalas oder einem Spaziergang. Ähnlich wie Luis und Xenia, die an einem schönen Samstagvormittag munter plaudern durch Wasserburg spazierten und dabei richtig gute Laune verströmten.