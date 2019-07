Jugendliche laden zur Kunstnacht nach Schloss Achberg ein

Die Teilnehmer des Kunstcamps laden für Samstagabend, 3. August, auf das Achberger Schlossgelände ein und zeigen dort, was sie in dem einwöchigen Kunstcamp geschaffen haben. Sie konnten unter sechs Kunstworkshops auswählen und mit einem Team aus professionellen Künstlern und Kunststudenten der Pädagogischen Hochschule Weingarten eine Woche lang in ihrem Workshop arbeiten. So entstanden „Fantastische Fabelwesen“ aus Holz, Ton, Gips und anderen Materialien, Bilder, Graffiti und interessante Fotos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können einfach vorbeikommen. Foto: Valentin Oswald