Jugendliche laden zum offenen Workshop ein

Friedrichshafen (sz) - So viel steht fest: Die Jugend im Bodenseekreis möchte eine Beteiligungsmöglichkeit, um bei den politischen Weichenstellungen für den Landkreis mitreden zu können. Aber wie kann das funktionieren?

Das können junge Leute bei einem offenen Workshop am Donnerstag, 23. September, von 17 bis 20 Uhr im Landratsamt in Friedrichshafen miteinander diskutieren. Eingeladen sind alle zwischen zwölf und 26 Jahren, die sich für Politik interessieren und denen die Zukunft der Region am Herzen liegt. Eine kleine Projektgruppe hat hierfür schon mal erste Ideen zusammengetragen und sucht für ihre künftige Arbeit noch Verstärkung. Später werden die Ideen dann mit dem Landrat und Vertreterinnen und Vertretern der Kreistagsfraktionen diskutiert. Denn: Das Angebot der Kreispolitikerinnen und Kreispolitiker gilt, den Jugendlichen genau zuzuhören.

Wegen der Corona-Regeln und Platzplanung ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 22. September, nötig bei paul.fischer@bodenseekreis.de.