Jugendliche können einfach vorbeikommen

Friedrichshafen (sz) - In den dezentralen Jugendtreffs im Stadtgebiet und in den Ortschaften bieten die Mitarbeitenden für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren offene Jugendsprechstunden an. Bei den Gesprächen haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung die Gelegenheit, Fragen, Wünsche, Kritiken und Vorschläge zu äußern. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, man kann einfach kommen. Die Sprechstunden finden einmal im Monat statt. Zusätzlich bietet die Beauftragte für Jugendbeteiligung einmal pro Woche eine offene Sprechstunde im Jugendtreff „Freiraum“ an. Themen, die von den Jugendlichen in den Gesprächen thematisiert werden, können auch Grundlagen für weiterführende Jugendhearings sein.

Die Sprechstunden im Überblick: Jugendtreff Wiggenhausen: jeden 1. Dienstag im Monat von 13 bis 14 Uhr; Jugendtreff Molke Café: jeden 1. Dienstag, 17 bis 18 Uhr; Jugendtreff Ettenkirch: jeden 1. Mittwoch im Monat, 14 bis 15 Uhr; Jugendtreff Kitzenwiese: jeden 1. Donnerstag im Monat, 16.30 bis 17.30 Uhr; Jugendtreff PRO: jeden 1. Donnerstag im Monat, 18 bis 19 Uhr; Jugendtreff Ailingen: jeden 1. Freitag im Monat, 14 bis 15 Uhr; Jugendbeteiligungsbeauftragte: jeden Mittwoch, 15 bis 16 Uhr, Freiraum; A