Jugendliche informieren sich über Berufe und Ausbildung

ZF, Rolls-Royce und ifm machen den Anfang. Unternehmen in der Region informieren junge Menschen digital über die Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten am Bodensee. Ausbilder stellen ihre beruflichen Möglichkeiten im Ausbildungs- und Studienbereich vor. In einem einstündigen Format können Jugendliche und ihre Eltern Fragen stellen, sich informieren und Tipps für die nächste Bewerberrunde erhalten. Neu ist, dass Unternehmen für Eltern Termine anbieten.

Den Anfang machen die ZF Friedrichshafen AG am Freitag, 9. Oktober, sowie Rolls-Royce am Dienstag, 13. Oktober, jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr. Für interessierte Schüler in der Bewerberphase finden folgende Termine statt – jeweils von 14 bis 15 Uhr: ZF Friedrichshafen AG am Donnerstag, 15. Oktober; Rolls-Royce am Dienstag, 20. Oktober, sowie die ifm electronic gmbh am Mittwoch 9. Dezember. Organisiert wird die Veranstaltung von Südwestmetall, dem Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie. Nach Eingang der Anmeldung werden den Interessierten ein Onlinezugang zugeschickt.