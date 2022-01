Jugendliche greifen Rollerfahrer mit Pfefferspray an

Zwei Jugendliche haben einen E-Roller-Fahrer in Karlsruhe mit Pfefferspray angegriffen. Der 15-Jährige war am späten Freitagabend mit dem Roller in der Kaiserallee unterwegs, als er von den beiden jungen Männern angehalten wurde, wie die Polizei mitteilte. Nach einem kurzen Gespräch mit dem E-Roller-Fahrer sprühte einer der beiden ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der 15-Jährige verlor die Orientierung, bekam Atemnot und erlitt starke Schmerzen im Gesicht. Die Angreifer flüchteten. Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt sein. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

