Jugendliche erabreiten mit Mirko Siakou-Flodin neues Kunstwerk

Karsee (sz) - Der Verein KuK (Kunst und Kultur rund um Karsee) feiert 20 Jahre Skulpturenweg. Aus diesem Grund lädt der Verein Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren ein, gemeinsam mit dem Projektkünstler Mirko Siakou-Flodin aus Wilhelmsdorf (www.mo-metalart.de), entweder in der ersten Gruppe am Freitag, 17. Juni, oder in der zweiten Gruppe am Samstag, 18. Juni, die Zeitgeistskulptur „Ambivalenter Tag“ zu erschaffen.

Dieses sehr große Objekt wird seinen Platz im Skulpturenweg erhalten. Alle Künstler und Künstlerinnen werden auf dann der Hinweistafel stehen. Für die Teilnehmerist die Aktion kostenlos. Auch werden Speis und Trank zur Verfügung gestellt. Es wird mit zwei Gruppen zu je acht Teilnehmer auf dem Platz vor der Festhalle in Karsee gearbeitet. Freitag beginnt der Workshop um 9 Uhr und geht mit Mittagspause bis 17 Uhr. Die zweite Gruppe arbeitet dann am Samstag zu den selben Zeiten. In der Mittagspause wird der Künstler einen kleinen Vortrag halten zu „Kunst fürs Leben“. Dazu sind auch die Eltern herzlich eingeladen.

Der Künstler, geboren 1963 als Deutsch-Grieche in Dresden, absolvierte 1980 bis 1986 eine Ausbildung und Mitarbeit im Atelier für Metallgestaltung Achim Kühn, Berlin. Von 1987bis 1989 machte er im team künstlerische Arbeiten in Österreich, Griechenland, Norwegen, England, Deutschland, Italien mit anderen Künstlern. Seit 1989 ist Mirko Siakou-Flodin selbstständig als freischaffender Künstler, seit 2000 mit eigener Galerie und Atelier in Wilhelmsdorf-Zussdorf.

Anmeldungen und Info sind ab sofort möglich unter E-Mail GKLoechner@t-online.de oder Telefon 07529/1416.