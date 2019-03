Jugendliche des SC Berg räumen bei Bezirksrangliste ab

Der SC Berg hat beim Bezirksranglistenfinale der Tischtennis-Jugend in Senden kräftig abgeräumt. Die jeweils besten acht bis zehn Mädchen und Jungen der Jahrgänge U11 bis U15 waren für das Bezirksranglistenfinale nominiert worden, außerdem 16 oder 20 Mädchen und Jungen U18 in zwei Leistungsklassen. Das Turnier wurde in der Dreifach-Turnhalle in Senden ausgetragen. Allein 16 der insgesamt rund 120 Teilnehmer waren aus der Talentschmiede des SC Berg. Insgesamt glänzten die Kinder und Jugendlichen des Sport-Clubs mit fünf ersten Plätzen, drei zweiten und zwei dritten Plätzen.

Am Vormittag spielten in Senden die Mädchen und Jungen U11 bis U15. Bei den Mädchen U11 erspielte sich vom SC Berg Theresa Egle Platz zwei, Platz drei ging an Laura Wagner. Sechste wurde Lena Scheuing vor Laureen Silz auf Platz sieben. In der Konkurrenz der Mädchen U12 gewann Antonia Egle alle ihre sechs Spiele und belegte somit ungeschlagen den ersten Platz.

Auch bei den Mädchen U13 kam die Siegerin vom SC Berg. Anna Scheuing zeigte eine sehr starke Leistung, gewann ebenfalls alle ihre sechs Spiele und stand somit am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest. Den zweiten Platz bei den Mädchen U14 erspielte sich Sarah Koch mit nur einer Niederlage.

Die Wettbewerbe der Jungen U11 und U12 wurden ebenfalls von Spielern des SC Berg gewonnen. Bei den Jungen der Altersklasse U11 siegte Benjamin Wenger souverän und ohne Spielverlust. Platz drei belegte Moritz Leine. Der erst achtjährige Micha Rueß war als Ersatzspieler ins Feld gerückt und überraschte mit Platz vier. Bei den Jungen U12 siegte der klare Favorit Nico König. Den dritten Platz erspielte sich Jens Weber vor seinem Zwillingsbruder Felix.

Die Gruppen der Mädchen und Jungen U18 wurden am Nachmittag ausgespielt. Bei den Mädchen U18 der Leistungsklasse (LK) II belegte die Klara Dalheimer souverän den ersten Platz. Etwas spannender und knapper ging es bei den Mädchen U18 der LK I zu. Jana Hoffmann musste gegen die an eins gesetzte, spätere Siegerin Kayra Bekir eine Niederlage einstecken und wurde somit zweite. Lea Scheuing blieb etwas unter den Erwartungen und belegte den fünften Platz.

Für die Besten geht es weiter

Die jeweils zwei Besten jedes Wettbewerbs (Ausnahme LK II) haben sich für das Schwerpunktranglistenturnier am 31. März qualifiziert. Diesee Wettbewerbe werden für die Altersklassen U11 bis U15 in Biberach und für die U18 in Neukirch ausgetragen. Dort treffen dann die besten Mädchen und Jungen der Bezirke Ulm, Donau, Ostalb und Allgäu-Bodensee aufeinander und spielen um die Qualifikation zu den baden-württembergischen Jahrgangsranglistenturnieren.