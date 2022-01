Jugendliche brechen in Bilharzschule ein

Die Polizei ermittelt gegen mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren, weil sie am Sonntagabend in die Bilharzschule eingebrochen sind. Darüber informiert die Polizei. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Gruppe kurz nach der Tat beobachtet und auf den Einbruch angesprochen. Daraufhin händigten sie zwei Schlüsselbunde der Schule an ihn aus und ergriffen die Flucht, als dieser die Polizei verständigte. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Tatverdächtigen stoppen. Zwei weitere Jugendliche wurden letzten Endes von den hinzugerufenen Beamten vorläufig festgenommen. Die Ermittler stellten bei der Überprüfung der Schule eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Trio muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.