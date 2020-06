Jugendliche bestehlen Mann in Gaststätte - Polizeihubschrauber sucht Diebe

Aalen (an) - Zwei 15 und 16 Jahre alte Jungen stehen im Verdacht, am Donnerstagabend einen Mann bestohlen zu haben.

Während des Besuches einer Gaststätte an der Stadtkirche hatte ein 58-Jähriger seine Geldbörse vor sich auf dem Tisch abgelegt. Einer der beiden Jugendlichen sprach den Mann gegen 20.20 Uhr an und entwendete dabei die Geldbörse. Anschließend flüchtete er in Richtung Radgasse. Der Geschädigte folgte ihm und konnte den Jungen einholen und festhalten.

Nachdem der Mann nach einem Gerangel seine Geldbörse zurückhatte, gelang dem Jugendlichen ein zweites Mal die Flucht. Im Zuge der polizeilichen Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Beamte des Polizeireviers Aalen konnten im Rahmen ihrer Ermittlungen die beiden Jugendlichen identifizieren, einer der beiden stellte sich auch später selbst. Die Ermittlungen dauern an.