Jugendliche aus Sarajevo besuchen Friedrichshafen

Der Schüleraustausch zwischen dem Graf-Zeppelin-Gymnasium, dem Karl-Maybach-Gymnasium und dem 1. Gymnasium aus Sarajevo hat eine lange Tradition. Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler begrüßte 30 Austauschschüler, die von ihren Deutschlehrerinnen Aida Beca und Sanela Podlumniak begleitet wurden, im Häfler Rathaus.

Während des siebentägigen Besuchs am Bodensee waren die Jugendlichen in Gastfamilien untergebracht. Auf dem Programm standen laut Pressemitteilung unter anderem der Besuch des Zeppelin-Museums, der Empfang im Rathaus, die Fahrt nach Tübingen, verbunden mit einer Stocherkahnfahrt auf dem Neckar, der Besuch in der Schokowerkstatt in Waldenbuch und die Fahrt mit dem Katamaran nach Konstanz. Auch ein Besuch auf Schloss Neuschwanstein stand auf dem Programm. Neben den touristischen Angeboten besuchten die bosnischen Schüler den Unterricht in den Klassen ihrer Gastgeber. Vorbereitet und organisiert wurde der Aufenthalt unter anderem von Dirk Lehnert vom KMG und Dagmar Mader vom GZG. Bereits seit 1997 findet regelmäßig ein Schüleraustausch zwischen dem KMG und dem GZG sowie dem 1. Gymnasium aus Sarajevo statt.