Jugendkapellenleiterin Petra Springer verabschiedet

Die Musikkapelle Oberopfingen hat ihr alljährliches Adventskonzert unter dem diesjährigen Motto „Forever Young“ veranstaltet. Im Vordergrund stand in diesem Jahr die Verabschiedung der langjährigen Vororchester- und Jugendkapellenleiterin Petra Springer.

Das diesjährige Adventskonzert stand unter dem Motto „Forever Young – für immer jung“ in der Farbe Orange. Orange, die Farbe, die alle Musikanten im Illertal und im Rottal mit dem Vororchester und der Jugendkapelle in Verbindung bringen – und vor allem mit Petra Springer.

Den Konzertabend eröffneten das Vororchester und die Jugendkapelle Illertal/Rottal unter der neuen Leitung von Theresa Grimm und Tobias Kohler, die in die Fußstapfen von Petra Springen steigen.

Danach bat die Vorsitzende Reinhard Schwarz von der Musikkapelle Oberopfingen Petra Springer und seine Vorstandskollegen der Vereine Rot/Rot, Tannheim, Berkheim und Kirchdorf nach vorne.

In seiner emotionalen Abschiedsrede dankte der Vorsitzende Reinhard Schwarz im Namen aller Vereine Petra Springer für ihre langjährige Arbeit als Leiterin des Vororchesters und der Jugendkapelle Illertal/Rottal und ehrte ihren Werdegang als Dirigentin.

Petra Springer ist seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreiche Dirigentin, die immer mit viel Herzblut bei der Arbeit dabei ist. Im Jahre 1999 wurde die Jugendkapelle aus den Vereinen Oberopfingen, Kirchdorf, Rot/Rot und Heimertingen gegründet. Später kam noch der Zusammenschluss mit Berkheim und Tannheim. „In all den Jahren stellte sie sich in den Dienst der Jugend und der Musik, Musik ist ihr Leben“, erklärt der Verein in einer Mitteilung. Weit mehr als 1000 Jugendliche wurden so im Vororchester und in der Jugendkappelle gefordert und so optimal für die Musikkapellen vorbereitet. Bei allen Musikanten bleibt diese Zeit in schöner Erinnerung. „Sie erlebten viele tolle Ereignisse wie erfolgreiche Wertungsspiele oder spaßige Hüttenwochenenden“, heißt es in der Mitteilung. Inzwischen dirigiert Petra Springer die Stadtkapelle Bad Wurzach und ist Leiterin der städtischen Jugendmusikschule in Bad Wurzach.

Petra Springer bedankte sich, erlaubte sich einen Rückblick auf die vergangen Jahre und bedankte sich auch bei den damaligen Vorsitzenden, die der Gründung offen für einen Zusammenschluss der Vereine zu einer Jugendkapelle waren. Petra Springer bekam Geschenke überreicht, die Jukaler saßen auf der Bühne und die kleinen vom Vororchester zogen mit orangen Luftballonen und Plakaten mit Dankbotschaften ein.

Nach der Pause verzauberte die Musikkapelle Oberopfingen mit ihrem Dirigenten Christian Kurz die anwesenden Gäste in der vollen Festhalle in Kirchdorf/Iller. Aufgeführt wurden die Stücke „Toccata For Band“, „Cassiopeia“, „Die Legende Der Heiligen Odilia“, „Wings To Fly“ und „Auf Uns“ mit Gesang von Andreas Zeh.

Überraschung auf der Bühne

Zum Schluss gab es keine gewöhnliche Zugabe. Als Überraschung fanden sich zahlreiche ehemalige Jukaler mit ihren mitgebrachten Instrumenten sowie das anwesende Vororchester und die Jugendkapelle an der Bühne zur Musikapelle Oberopfingen zu einem Massenchor ein und Petra Springer durfte zu „Friends For Life“ den Taktstock schwingen.

Petra Springer und viele Gäste waren an diesem Abend ein weiteres Mal zu Tränen gerührt. Und so fand ein schöner Konzertabend einen klangvollen Abschluss und eine großartige Dirigentin erhielt ein würdiges Abschiedskonzert.