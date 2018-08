Jugendkapelle begeistert kroatisches Publikum

Kressbronn/ Biograd (sz) - Die Jugendkapelle Kressbronn hat sich auf Konzertreise begeben, um die Partnerstadt der Gemeinde Kressbronn, Biograd na Moru in Kroatien, zu besuchen. Am 15. August frühmorgens traten die 40 Jugendlichen und ihre Begleiter den Weg mit dem Bus nach Kroatien an.

Unterwegs gab es einen Zwischenhalt in Slowenien mit einer Besichtigung der Tropfsteinhöhle in Postojna, welche durch ihre Größe und Vielzahl an Tropfsteingebilden sehr beeindruckend war. Das Blechbläserensemble der JMS spielte ein paar Stücke in einer großen hallenartigen Höhle, was durch die Akustik in der Tropfsteinhöhle sehr imposant klang. Anschließend ging die Fahrt weiter in Richtung Biograd, wo man kurz vor Mitternacht ankam und herzlich empfangen wurde.

Am nächsten Tag luden Sonne, Strand und das kristallklare Meer zum Erholen am Strand ein. Nachmittags besuchten die Jugendlichen auf Einladung der Stadt Biograd einen Freizeitpark, in dem der Spaß nicht zu kurz kam und verschiedene Achterbahnen ausprobiert wurden. Durch die Fahrt mit einem Riesenrad hatte man einen tollen Blick über Biograd.

Tags darauf stand Shopping in einem riesigen Einkaufscenter in der Stadt Zadar auf dem Programm. Anschließend ging es zu einer interessanten Führung in das Meersalzwerk, bei der erklärt wurde, wie aus Meerwasser Salz durch Verdunstung gewonnen wird. Hierbei konnten die jungen Kressbronner Musikanten das frisch entstandene Salz probieren. Abends wurde dann nach einem kurzen Bericht über die Stadt Nin das erste Konzert vor der kleinsten Kathedrale der Welt gespielt. Bei diesem Konzert begeisterte die Jugendkapelle zahlreiche Touristen sowie Einheimische mit Blasmusik, Solos und kroatischen Ansagen.

Am Samstag wagte sich die Jugendkapelle auf eine ganztägige Schifffahrt durch die Kornaten-Inseln vor Biograd und hatte eine Menge Spaß bei der Besichtigung einer dieser Inseln. Anschließend wurde an einer der weiteren Insel angelegt, wo es zum Mittagessen frisch gegrillten Fisch gab. Abends bezauberte die Jugendkapelle die in großer Zahl anwesenden Bürger und Gäste Biograds mit einem Konzert am Rathaus. Die Stimmung war großartig und die Zuhörer waren begeistert. Als die Fischerin vom Bodensee auf kroatisch angestimmt wurde, kannte der Beifall kaum Grenzen und erst nach mehreren Zugaben konnte das Konzert beendet werden.

Den Sonntag verbrachte die Gruppe im Zaton Holiday Resort, wo sie den Park nutzen und im Meer baden konnte. Die Stimmung beim abendlichen Konzert vor zirka 500 Zuhörern war fantastisch. Bei den jungen Musikanten kam Gänsehaut-Feeling, auf als sie in der riesigen Konzertarena des Parks aufspielten und noch einmal ihr Bestes gaben.

Am nächsten Morgen stand der offizielle Empfang durch die Gemeinde Biograd an sowie ein kurzes Ständchen für den stellvertretenden Bürgermeister, der die Jugendlichen anschließend auf ein leckeres Eis einlud. Mittags ging es dann noch auf den Spuren Winnetous zu den Krka-Wasserfällen.

Der letzte Tag wurde wieder am Strand verbracht, bevor es abends dann mit einem weinenden Auge hieß, die Heimreise anzutreten. Spätestens jetzt war allen klar, dass mal wieder eine beeindruckende Reise organisiert worden war. Die Jugendlichen bedankten sich hierfür bei Dirigent Karlheinz Vetter und dem Betreuerteam, speziell bei Marija Hofmeister für die Übernahme der Organisation mit den kroatischen Ansprechpartnern ganz herzlich. Ebenso galt ihr Dank der Stadt Biograd na Moru für die Gastfreundlichkeit und Ermöglichung dieser Konzertreise.