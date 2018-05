Jugendhaus und Schulsozialarbeit sind stärker gefragt

In der Sitzung des Pfullendorfer Gemeinderats am Donnerstag haben die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros den Räten von ihrer Arbeit berichtet. Andreas Roth, Sarah Mahlenbrey, Tamara Remensperger und Lars Brack informierten sie unter anderem über die Aufgaben im Jugendhaus, an den Schulen und an den Kindergärten.

Im Jugendhaus haben die Besucherzahlen gegenüber den Vorjahren erneut zugenommen. Pro Öffnungstag seien etwa 25 Jugendliche anwesend, sagte Sarah Mahlenbrey. Das Alter der Jugendlichen sei dabei gestiegen. „Wir haben einen festen Stamm, der inzwischen 16 oder 17 Jahre alt ist und die Jüngeren kommen nach.“ Neben dem regulären Angebot mit Öffnungszeiten an allen Werktagen gibt es Programmpunkte außer der Reihe – zum Beispiel eine Kochwerkstatt, Mädelsabende und Ausflüge.

Tamara Remensperger berichtete von der Arbeit des Kinder- und Jugendbüros an den Schulen. Dort laufen unterschiedliche Präventionsprojekte, außerdem sind die Zahlen der täglichen Begegnungen und Kurzberatungen gestiegen. Sieben Sprachförderkräfte unterstützen außerdem 124 Kindergartenkinder im Umgang mit der deutschen Sprache. An den Grundschulen sind es acht ehrenamtliche Helfer, die 53 Kinder fördern. In der Hausaufgabenbetreuung sind 22 Männer und Frauen ehrenamtlich tätig.

Für das laufende Jahr ist die Beteiligung am Picknick im Stadtgarten vorgesehen. Außerdem ist ein Suchtpräventionstag geplant. Die Weihnachtssternaktion, bei der im vergangenen Jahr erstmals mit Hilfe der Bevölkerung Kinder aus Familien mit kleinem Geldbeutel mit einem Weihnachtsgeschenk überrascht wurden, soll wiederholt werden.

Darüber hinaus bereitet das Kinder- und Jugendbüro das Jugendhearing vor, mit dem die Stadt die Interessen und Wünsche der Jugendlichen abfragt. Im Juli sollen die Ergebnisse von Umfragen und Workshops vorgestellt werden, sodass die Umsetzung erster Projekte möglicherweise schon im September beginnen kann.

„Alles läuft sauber. Ich denke, dass wir ein gutes Angebot machen“, sagte Bürgermeister Thomas Kugler, der die Arbeit des Teams lobte. „Wir von der Verwaltung sind mehr als zufrieden.“