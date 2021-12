Jugendhaus lädt zu Grafitti-Workshop ein

Die Graffiti-Aktion am Tag der Demokratie im September, bei dem der Privatwagen von Streetworkerin Dagmar Albrecht verschönert wurde, hat die Jugendlichen und jungen Erwachsenen so sehr begeistert, dass nach einer Möglichkeit gesucht wurde, einen Workshop anzubieten.

Nun konnte ein Graffiti-Künstler als Anleiter gewonnen werden. Die erste Aktion fand am vergangenen Freitag statt – aufgrund des starken Schneefalls jedoch noch nicht im Freien, sondern auf einer gespendeten Restholz-Tafel im Jugendhaus.

Am Samstag, 18. Dezember, haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nun die Möglichkeit, an einem größeren Workshop außerhalb des Jugendhauses teilzunehmen. Besprüht werden darf, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung, ein Teil eines öffentlichen Gebäudes, der sogar überdacht ist. Daher kann die Aktion auf jeden Fall stattfinden, egal wie das Wetter ist. Alle, die bei diesem Workshop mitmachen wollen, sollen sich bitte bei Dagmar Albrecht, Telefon 0 15 90/458 35 79 vorab anmelden. Treffpunkt ist am Samstag um 13 Uhr das Jugendhaus.