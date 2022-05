Jugendgottesdienst mit dem Thema „closer“

Das Evangelische Bezirksjugendwerk Tuttlingen mit Sitz in Spaichingen veranstaltet am Samstag, 7. Mai, zusammen mit dem Trossinger Jugendwerk einen überregionalen Bezirks-Open-House Jugendgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Trossingen. Start ist um 19 Uhr. Eingeladen sind alle Jugendliche und alle Interessierte aus allen Bezirksgemeinden, heißt es in einer Ankündigung

Predigen wird Marius Ritzi aus Tuningen. Das Thema „closer“ haben die Jugendliche und Junge Erwachsene des Open House-Teams bei ihrem ersten Vorbereitungstreffen für diesen Gottesdienst selber gewählt. Der Wunsch und die Sehnsucht wieder mehr Nähe und weniger Abstand ganz praktisch leben zu können, gab diesem „Closer-Thema“ die meisten Stimmen, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung weiter. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Worship-Band aus Aldingen.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird es, wenn das Wetter es zulässt, Essen, Snacks und Getränke im Freien um die Martin-Luther-Kirche und dem neuen Johannes-Spreter-Gemeindehaus geben. Im Gemeindehaus wird es im oberen Stockwerk verschiedene Angebote geben: Billard und Kicker spielen oder bei „meet the preacher“ dem Prediger in einer offenen Runde Fragen zu stellen oder sich auch einfach in einem Gebets-und Stilleraum eine Auszeit zum Nachdenken und Ausruhen zu gönnen.