Jugendgebet an der Sebastiane

Zu einer kleinen Jugendwallfahrt im Rahmen der Sebastiane 2022 hatte die Kirchengemeinde Haisterkirch zusammen mit der Mobilen Jugendseelsorge am Montag, den 17. Januar eingeladen. Gestaltet wurde die Feier unter nächtlichem Himmel von Ministranten aus Bad Waldsee und Haisterkirch. Am Beginn wurde in einem kleinen Interview ein heutiger Namensträger, Sebastian Burkhard, Leiter bei den Waldseer Ministranten, nach seinem Namen und dessen Rolle innerhalb der Familie befragt. Im Mittelpunkt der Feier standen die „Pfeile des Hl. Sebastian“ und die Frage, wie Jugendliche mit Verletzungen und Angriffen umgehen? Auch Worte und Blicke können schließlich wie Pfeile sein. Symbolisch wurden Pfeile vor dem Bild des Heiligen abgelegt. Musikalisch gestaltet wurde die Feier von einem Saxophonquintett des Musikvereins Haisterkirch unter der Leitung von Florian Hubl mit festlichen Klängen. Die Ministranten trugen Fackeln und zogen mit dem Weihrauchfass über die Lichtung im Wald. Die Mobile Jugendseelsorge setzte ihren neuen Elektrobus als Shuttle und Transporter ein und brachte Jugendliche und Material in fast geräuschloser Fahrt zurück nach Bad Waldsee.