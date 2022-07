Jugendbüro bietet Fahr zu den Bregenzer Festspielen an

Langenargen (sz) - Das Jugendbüro Langenargen bietet die Fahrt zu den Bregenzer Festspielen für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 26 Jahre an. Die Veranstaltung findet am Samstag, 16. Juli, statt. Der Jugendbeauftrage Daniel Lenz begleitet die Fahrt. Die Busfahrt und der Eintritt kosten zusammen 25 Euro, alle Teilnehmenden müssen ihren Personalausweis mitbringen. Innerhalb der „Crossculture Night“ werde dieses Jahr die Oper Madame Butterfly auf der Bregenzer Seebühne gezeigt, heißt es in der Mitteilung.

Der Bus wird um 18 Uhr am Auffangparkplatz beim Skateparcours in Langenargen, Friedrichshafener Straße, abfahren und dort gegen etwa 0.30 Uhr wieder ankommen. Anmeldung sowie Einverständniserklärung für diese Fahrt sind auf www.langenargen.de unter Aktuelles einzusehen oder durch Scannen des QR-Codes. Tickets für den Eintritt und das Bonuspapier zur „Crossculture Night“ werden am Tag der Fahrt ausgehändigt beziehungsweise versandt.

Die Bregenzer Festspiele sind bemüht, die Vorstellung auf der Seebühne abzuhalten und weisen darauf hin, dass gegebenenfalls auch bei Regen gespielt wird oder es zur Verzögerung des Beginns kommen kann. Warme und regensichere Kleidung ist empfohlen. Das Spiel auf dem See wird ohne Pause gespielt. Bei ungünstigem Wetter fällt die Aufführung aus. In diesem Fall kann das Geld nicht zurück erstattet werden, es gibt keinen Ersatztermin.

Bei Fragen und für weitere Informationen: Jugendbüro Langenargen, Chat via WA-Business unter 0151 528853 68 oder per E-Mail: jugendarbeit@langenargen.de.