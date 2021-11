Jugendbudet geht an drei musikalische Vorhaben

Lindau (lz) - Das Lindauer Jugendbudget mit einer Gesamtsumme von 20 000 Euro wird erstmals an drei verschiedene Projekte vergeben. Bei allen drei Projekten geht es um Musik, allerdings auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wie die Stadtverwaltung informiert.

Eigentlich hätten Jugendliche bei der Jugendwerft abstimmen sollen, welche Projekte einen Anteil der 20 000 Euro erhalten. Wegen Corona musste die Jugendwerft im Club Vaudeville jedoch kurzerhand abgesagt werden. Stattdessen tagte eine Jury virtuell, bestehend aus Vertretern von Kultur- und Jugendorganisationen, der Offenen Jugendarbeit sowie Jugendbeauftragten der lokalen Parteien. „Es war angesichts der aktuellen Lage die beste Entscheidung, das digital zu machen“, sagte Theresa Berschl von der Offenen Jugendarbeit Lindau.

Bis zum 11. Oktober hatten die Jugendlichen Zeit, Projekte einzureichen, die sie lokal umsetzen wollen und für die sie Geld brauchen. Drei Projekte wurden eingereicht:

Luv Junge Kirche Lindau beantragte 4000 Euro, vor allem für Tontechnik, um Partys für unter 16-Jährige im Kiez zu veranstalten. Das Kiez, das Ende des Monats eröffnet werden soll, ist eine Mischung aus Pfarrzentrum, Gemeindesaal und Jugendraum, ein gemeinsames Projekt der Kirchengemeinden St.Stephan-Christuskirche, St. Verena-Versöhnerkirche, St. Johannes Wasserburg und der Jugendkirche luv. Bei luv sind die Grenzen zwischen evangelischer und offener Jugendarbeit nach eigenen Angaben oft fließend. Ihr Programm richtet sich an junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. „Bei dem Projekt geht es auch darum, den Jugendlichen einen Raum zu bieten, der zwar neben der Kirche ist, aber erst mal gar nichts mit Kirche zu tun hat“, sagte Dekanatsjugendreferentin Judith Amend-Knaub.

Eddic (20 Jahre, Auszubildender) und Emma (17 Jahre, Schülerin) stellten das zweite Projekt vor: Beide machen gerne Musik. Sie wollen ein kleines Tonstudio in Lindau aufbauen. Dafür beantragen sie 5000 Euro. Ein Raum dafür gebe es bereits im Jugendzentrum Xtra, der jedoch zunächst renoviert werden müsste. Zudem möchten sie qualitativ gutes Equipment (Soundanlage, Midi Instrumente, Akustik Instrumente, Computer und Software) anschaffen. Auf diese Art und Weise könnte man Jugendlichen einen Einblick in die Studiowelt geben, damit sie mit Musik experimentieren können, so Emma. Bei den Musikinstrumenten hoffen sie auf Spenden oder günstige Instrumente. Die angesichts des Vorhabens eher bescheidene Summe begründen die Antragsteller damit, dass sie jedem die Chance geben wollen, ihr Projekt zu verwirklichen.

„Support your local bands (Unterstütze deine lokalen Bands)“ will Konzertmöglichkeiten für junge regionale Nachwuchsbands im Jugendzentrum Xtra schaffen. Derzeit ist das nicht möglich, denn der bisherige Platz genüge nicht den brandschutztechnischen Anforderungen. Deswegen braucht es TÜV-gerechte Standards für Licht, Bühne und Tontechnik, damit junge Bands erste Erfahrungen auf der Bühne machen können. Im Gegenzug wollen die Projektverantwortlichen Konzerte planen, Flyer und Plakate mit Jugendlichen gestalten. Zudem würden sie beim Einlass und an der Theke und beim Aufbau der Technik mit Personal helfen. Es gehe auch darum, regionale Bands untereinander zu vernetzen. Für die Bands sei eine Gage geplant, es würde ihnen in jedem Fall helfen, in der Region ein bisschen bekannter zu werden, sagte Gian Baumung, der das Projekt stellvertretend für den Initiator Maximilian Koller der Jury vorgestellt hat. Damit das Projekt Wirklichkeit werden kann, veranschlagen sie 15 000 Euro. Davon sind 4500 Euro für Statik und Befestigungsmasse vorgesehen, 3500 Euro für die Beleuchtung sowie 3500 und 3000 Euro für Tontechnik und Techniker.

Da die Jury nicht mehr Geld vergeben kann, als im Fördertopf liegt, entschied sie, die 20 000 Euro wie folgt aufzuteilen: 4000 Euro gehen an die U16-Partys, 5000 Euro gehen an das Tonstudio für Jugendliche, und 11 000 Euro gehen an „Support your local Bands“.

„Alle drei Projekte sind unbedingt unterstützungswürdig“, sagte Bürgermeisterin und Jurymitglied Katrin Dorfmüller. „Beim dritten Projekt ist auch mit 11 000 Euro schon viel erreicht, damit Newcomer Auftrittsmöglichkeiten bekommen.“ Sollte sich herausstellen, dass das Geld nicht ausreiche, werde sie sich persönlich bei anderen Stellen für weitere Förderung stark machen.

Die Jugendlichen haben jetzt ein Jahr Zeit, ihr Projekt umzusetzen. Dass alle drei Anträge mit Musik zu tun haben, sei kein Zufall, sagt Theresa Berschl von der Offenen Jugendarbeit Lindau: „Man sieht es ja bereits bei den Anträgen: Sie sind alle unterschiedlich und haben doch alle mit Musik zu tun. Die eine Gruppe benötigt die Technik für Partys, die anderen für Konzerte und die Dritten wollen selbst Musik aufnehmen. Sicherlich spielt es mit rein, dass es in Lindau aktuell wenig Raum für Musiker gibt. Das fängt bei den Proberäumen an und geht bis zum nicht vorhandenen Tonstudio. Ein großer Vorteil dieser drei Anträge ist auf jeden Fall, dass sie nun so auch untereinander Kontakt schließen und davon sicherlich profitieren können.“